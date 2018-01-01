Свитолина потерпела поражение во втором матче за день и покинула турнир в Чжэнчжоу
Украинская теннисистка уступила представительнице Франции в тяжелом трехсетовом поединке.
Третья ракетка мира Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии Премьер в китайском Чжэнчжоу. Украинка в трех сетах уступила представительнице Франции Кристине Младенович.
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 2) - Кристина Младенович (Франция) 3-6, 6-4, 3-6
Матч продолжался почти три часа. За это время Элина сумела совершить камбэк и выровнять ситуацию на корте после проигранного первого сета, но этого осталось недостаточно для победы.
Отметим, что это был второй поединок для Свитолиной в этот день - ранее она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в 1/8 финала. Матч должен был состояться 12 сентября, но был перенесен из-за дождя.
В полуфинале Младенович встретится с хорваткой Петрой Мартич.
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