Клийстерс: Я чувствую себя слишком молодой, чтобы уходить из тенниса

Бельгийская теннисистка возобновила свою профессиональную карьеру.

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс прокомментировала новость о том, что она собирается вернуться в тур после семи лет перерыва.

“В 36 лет я чувствую, что я еще слишком молода, чтобы уходить из спорта. И когда я вижу вдохновляющие примеры, как матери продолжают играть, то не могу дождаться своего возвращения.

Хочу увидеть, как можно выступать на корте после рождения трех детей“, - циирует Ким The Guardian.﻿

Напомним, Клийстерс завершила карьеру в сентябре 2012 года.