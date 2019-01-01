Кубок Дэвиса: Стали известны результаты жеребьевки между сборными Украины и Венгрии
Команды будут бороться за путевку в квалификацию финала турнира.
Сегодня, 13 сентября, в Будапеште прошла жеребьевка между сборными Украины и Венгрии, которые начнут командное противостояние в рамках первой группы Евро-Африканской зоны.
Теннисисты будут бороться за путевку в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020.
Состав сборной Украины: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.
Состав сборной Венгрии: Мартон Фучович, Аттила Балаш, Жомбор Пирош, Петер Надь, Габор Боршош.
Расписание матчей:
14 сентября
1-й матч: Балаш - Стаховский
2-й матч: Фучович - Марченко
15 сентября
3-й матч: Балаш / Фучович - Молчанов / Стаховский
4-й матч: Фучович - Стаховский
5-й матч: Балаш - Марченко
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