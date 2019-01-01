Кубок Дэвиса: Стали известны результаты жеребьевки между сборными Украины и Венгрии

Команды будут бороться за путевку в квалификацию финала турнира.

Сегодня, 13 сентября, в Будапеште прошла жеребьевка между сборными Украины и Венгрии, которые начнут командное противостояние в рамках первой группы Евро-Африканской зоны.

Теннисисты будут бороться за путевку в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020.

Состав сборной Украины: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.



Состав сборной Венгрии: Мартон Фучович, Аттила Балаш, Жомбор Пирош, Петер Надь, Габор Боршош.

Расписание матчей:

14 сентября

1-й матч: Балаш - Стаховский

2-й матч: Фучович - Марченко

15 сентября

3-й матч: Балаш / Фучович - Молчанов / Стаховский

4-й матч: Фучович - Стаховский

5-й матч: Балаш - Марченко