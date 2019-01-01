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Кубок Дэвиса: Стали известны результаты жеребьевки между сборными Украины и Венгрии

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Команды будут бороться за путевку в квалификацию финала турнира.
Сборные Украины и Венгрии
Сборные Украины и Венгрии
Hungarian Tennis

Сегодня, 13 сентября, в Будапеште прошла жеребьевка между сборными Украины и Венгрии, которые начнут командное противостояние в рамках первой группы Евро-Африканской зоны.

Теннисисты будут бороться за путевку в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020.

Состав сборной Украины: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Эрик Ваншельбойм.

Состав сборной Венгрии: Мартон Фучович, Аттила Балаш, Жомбор Пирош, Петер Надь, Габор Боршош.

Расписание матчей:

14 сентября
1-й матч: Балаш - Стаховский
2-й матч: Фучович - Марченко

15 сентября
3-й матч: Балаш / Фучович - Молчанов / Стаховский
4-й матч: Фучович - Стаховский
5-й матч: Балаш - Марченко

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Теги: теннис, сборная Украины по теннису, Кубок Дэвиса
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