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Свитолина - Младенович: видео онлайн трансляция матча в Чжэнчжоу начнется в 15:00

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Свитолина встретится с Младенович в четвертьфинале турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Младенович: видео онлайн трансляция
Свитолина - Младенович: видео онлайн трансляция
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в китайском Чжэнчжоу, где ей предстоит сыграть с представительницей Франции Кристиной Младенович.

Матч состоится сегодня, 13-го сентября, в 15:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией появится в этой статье ближе к началу матча]

Отметим, что это уже второй поединок для Свитолиной в этот день - ранее она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в 1/8 финала. Матч должен был состояться вчера, 12-го сентября, но был перенесен из-за дождя.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Кристина Младенович, турнир, Китай, видео, трансляция
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