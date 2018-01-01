Свитолина - Младенович: видео онлайн трансляция матча в Чжэнчжоу начнется в 15:00

Свитолина встретится с Младенович в четвертьфинале турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Младенович: видео онлайн трансляция Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в китайском Чжэнчжоу, где ей предстоит сыграть с представительницей Франции Кристиной Младенович.

Матч состоится сегодня, 13-го сентября, в 15:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией появится в этой статье ближе к началу матча]

Отметим, что это уже второй поединок для Свитолиной в этот день - ранее она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в 1/8 финала. Матч должен был состояться вчера, 12-го сентября, но был перенесен из-за дождя.