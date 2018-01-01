Переключиться на мобильную версию

Свитолина в тяжелом матче обыграла Путинцеву на турнире в Чжэнчжоу

Комментариев: 0
Украинка с победы стартовала на турнире в Китае.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в матче второго круга турнира в китайском Чжэнчжоу.

Украинка за 2 часа 32 минуты разобралась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом  6:3, 1:6, 6:7 (5). Отметим, что Свитолина уступала на решающем тай-брейке 0:4 и 1:5, но в итоге добыла победу.

По ходу встречи Элина совершила 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 8 из 10-ти брейк-поинтов. Ее соперница один раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 7 из 8-ми брейк-поинтов.

В следующем круге Свитолиной предстоит сыграть с французской теннисисткой Кристиной Младенович, которая во втором круге в трех сетах одолела свою соотечественницу Каролин Гарсию.

Напомним, накануне Элине Свитолиной исполнилось 25 лет.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь