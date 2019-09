Свитолина в тяжелом матче обыграла Путинцеву на турнире в Чжэнчжоу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в матче второго круга турнира в китайском Чжэнчжоу.

Украинка за 2 часа 32 минуты разобралась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (5). Отметим, что Свитолина уступала на решающем тай-брейке 0:4 и 1:5, но в итоге добыла победу.

По ходу встречи Элина совершила 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 8 из 10-ти брейк-поинтов. Ее соперница один раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 7 из 8-ми брейк-поинтов.

