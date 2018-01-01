Свитолина в тяжелом матче обыграла Путинцеву на турнире в Чжэнчжоу
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в матче второго круга турнира в китайском Чжэнчжоу.
Украинка за 2 часа 32 минуты разобралась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (5). Отметим, что Свитолина уступала на решающем тай-брейке 0:4 и 1:5, но в итоге добыла победу.
По ходу встречи Элина совершила 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 8 из 10-ти брейк-поинтов. Ее соперница один раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 7 из 8-ми брейк-поинтов.
.@ElinaSvitolina takes it after a thriller match at the @ZhengzhouOpen 😱— WTA (@WTA) 13 сентября 2019 г.
She moves past Putintseva, 3-6, 6-1, 7-6(5). pic.twitter.com/VoEG4sef13
В следующем круге Свитолиной предстоит сыграть с французской теннисисткой Кристиной Младенович, которая во втором круге в трех сетах одолела свою соотечественницу Каролин Гарсию.
Напомним, накануне Элине Свитолиной исполнилось 25 лет.
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