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Турнир WTA в Гонконге перенесли из-за акций протеста

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С конца марта 2019 года в Гонконге проходят демонстрации против законопроекта об экстрадиции.
Турнир в Гонконге перенесли из-за акция протеста
Турнир в Гонконге перенесли из-за акция протеста
Getty Images

Женский теннисный турнир WTA в Гонконге был перенесен из-за массовых акций протеста.

Чемпионат должен был пройти с 7-го по 13-е октября, однако теннисная ассоциация Гонконга и WTA решили перенести его по причине сложившейся ситуации в городе. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Новые даты турнира будут известны позже.

Отметим, что с конца марта этого года в Гонконге продолжаются митинги против законопроекта об экстрадиции. В августе конфликт стал развиваться между оппозицией и властями.

Напомним, действующей победительницей турнира в Гонконге является украинская спортсмена Даяна Ястремская.

Ранее сообщалось, что четырехкратная победительница ТБШ вернется в тур после семилетней паузы.

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Теги: теннис, Гонконг, митинги, WTA
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