Матч Свитолиной перенесли на один день

Проведению поединка на турнире в Китае помешал дождь.

В четверг, 12 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем стартовом поединке на хардовом турнире серии WTA Premier в китайском Чжэнчжоу должна была сразиться против Юлии Путинцевой из Казахстана.

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Однако из-за сильного дождя теннисистки так и не смогли выйти на корты. Организаторы турнира приняли решение провести матч Свитолина - Путинцева в пятницу, 13-го сентября.

Ожидается, что поединок начнется в 8:30 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте вы сможете смотреть видео онлайн трансляцию этого противостояния.

Напомним, Элине Свитолиной исполнилось 25 лет.