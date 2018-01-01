Матч Свитолиной перенесли на один день
Проведению поединка на турнире в Китае помешал дождь.
В четверг, 12 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем стартовом поединке на хардовом турнире серии WTA Premier в китайском Чжэнчжоу должна была сразиться против Юлии Путинцевой из Казахстана.
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Однако из-за сильного дождя теннисистки так и не смогли выйти на корты. Организаторы турнира приняли решение провести матч Свитолина - Путинцева в пятницу, 13-го сентября.
Ожидается, что поединок начнется в 8:30 по киевскому времени.
Отметим, что на нашем сайте вы сможете смотреть видео онлайн трансляцию этого противостояния.
Напомним, Элине Свитолиной исполнилось 25 лет.
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