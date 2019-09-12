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Четырехкратная победительница ТБШ вернется в тур после семилетней паузы

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Экс-первая ракетка мира сообщила, что собирается вновь принимать участие в турнирах WTA.
Ким Клийстерс
Ким Клийстерс
Getty Images

Бельгийка Ким Клийстерс, бывшая первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров Большого шлема  сообщила, что в 2020 году вернется в профессиональный теннис.

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“Чего я хочу от жизни? Семь лет я была мамой на полную ставку и мне это нравится. Но мне нравилось быть профессиональной теннисисткой. И я скучаю по этому чувству. А что, если совместить это? Смогу ли я быть мамой троих детей и показывать максимум на корте?

Давайте сделаем это. Давайте еще раз вернемся на корт. Увидимся в 2020-м году“, - сказала Клийстерс в видео, опубликованном на ее страничке в Twitter.

Отметим, что в 2009-м году Клийстерс после рождения дочери Джады вернулась в тур. После возвращения она выиграла три Больших шлема и снова стала первой ракеткой мира. В сентябре 2012-го года Ким завершила карьеру и родила еще двоих детей. Таким образом, бельгийка не выступала на профессиональном уровне уже семь лет.

Ранее сообщалось, что первой ракетке Украины Элине Свитолиной исполнилось 25 лет.

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Теги: теннис, Ким Клийстерс, WTA, возвращение
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