Надаль и Федерер могут провести выставочный матч в Мадриде

Теннисный поединок может собрать рекордное количество зрителей.

Сантьяго Бернабеу может стать местом проведением теннисного поединка между Надалем и Федерером.

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Как сообщает ABC, в данном поединке заинтересован президент Реала Флорентино Перес. Его цель организовать на стадионе матч между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, которые могут собрать рекордное количество зрителей на теннисном матче. Вместимость Сантьяго Бернабеу - 81 тысяча мест.

Оба спортсмена являются рекордсменами по титулам Большого шлема. На счету швейцарца 20 побед, а в то время как Надаль имеет 19 побед в турнире.

Напомним, ранее Рафаэль Надаль одержал победу в финале US Open над российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Отметим, что швейцарский спортсмен Роджер Федерер не собирается завершать карьеру.