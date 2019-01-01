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Надаль и Федерер могут провести выставочный матч в Мадриде

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Теннисный поединок может собрать рекордное количество зрителей.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Getty Images

Сантьяго Бернабеу может стать местом проведением теннисного поединка между Надалем и Федерером. 

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Как сообщает ABC, в данном поединке заинтересован президент Реала Флорентино Перес. Его цель организовать на стадионе матч между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, которые могут собрать рекордное количество зрителей на теннисном матче. Вместимость Сантьяго Бернабеу - 81 тысяча мест. 

Оба спортсмена являются рекордсменами по титулам Большого шлема. На счету швейцарца 20 побед, а в то время как Надаль имеет 19 побед в турнире.

Напомним, ранее Рафаэль Надаль одержал победу в финале US Open над российским теннисистом Даниилом Медведевым. 

Отметим, что швейцарский спортсмен Роджер Федерер не собирается завершать карьеру

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Теги: Федерер, Надаль, Большой шлем, Сантьяго Бернабеу, Реал, Флорентино Перес, теннис
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