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Лучшей украинской теннисистке Свитолиной исполнилось 25 лет

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Именитая украинская спортсменка за годы профессиональной карьеры выиграла 357 матчей и 185 раз терпела поражение.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 12-го сентября, празднует свой день рождения. Нашей теннисистке исполнилось 25 лет.

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Элина стала звездой мирового уровня и совсем недавно она вошла в топ-3 мирового рейтинга WTA и пробилась в полуфинал US Open-2019. Ее мечта - выиграть турнир Большого шлема и стать первой ракеткой мира, и с каждым годом она все ближе к этому.

Свитолина является обладательницей 15-ти трофеев - 13 в одиночном разряде и 2 в парном. На Grand Slam она доходила до 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и Ролан Гаррос, а также до полуфиналов Уимблдона и US Open. Кроме того, в прошлом сезоне она выиграла Итоговый чемпионат WTA.

Если говорить о призовых, то на последнем ТБШ Свитолина заработала 960 тысяч долларов, после чего ее общий доход на корте составил 16 085 521 долларов.

Ране сообщалось, что Элина Свитолина получила необычное прозвище от китайских фанатов.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, день рождения
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