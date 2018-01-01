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Джоковичу может потребоваться операция

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Сербского теннисиста беспокоит травма плеча.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которая беспокоит его в последнее время. Об этом сообщает Essentially Sports.

Именно из-за повреждения левого плеча серб не смог завершить матч со Стэном Вавринкой на US Open.

Отмечается, что лидер рейтинга пройдет дообследование на родине, по результатам которого и будет принято окончательное решение по поводу оперативного вмешательства.

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Теги: теннис, Новак Джокович
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