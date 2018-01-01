Джоковичу может потребоваться операция
Сербского теннисиста беспокоит травма плеча.
Первая ракетка мира Новак Джокович продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которая беспокоит его в последнее время. Об этом сообщает Essentially Sports.
Именно из-за повреждения левого плеча серб не смог завершить матч со Стэном Вавринкой на US Open.
Отмечается, что лидер рейтинга пройдет дообследование на родине, по результатам которого и будет принято окончательное решение по поводу оперативного вмешательства.
Полная версия правил