Свитолина - Путинцева: видео онлайн трансляция матча второго круга в Чжэнчжоу

Украинская теннисистка начнет свои выступления на турнире в Китае.

Третья ракетка мира Элина Свитолина, завтра, 12-го сентября, стартует на хардовом турнире серии Премьер в Чжэнчжоу.

Соперницей нашей спортсменки во втором круге будет представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге.

Матч Свитолина - Путинцева пройдет вторым запуском на центральном корте после поединка Елена Остапенко - Арина Соболенко.

Начало поединка - около 10:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].