Свитолина - Путинцева: видео онлайн трансляция матча второго круга в Чжэнчжоу
Украинская теннисистка начнет свои выступления на турнире в Китае.
Третья ракетка мира Элина Свитолина, завтра, 12-го сентября, стартует на хардовом турнире серии Премьер в Чжэнчжоу.
Соперницей нашей спортсменки во втором круге будет представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге.
Матч Свитолина - Путинцева пройдет вторым запуском на центральном корте после поединка Елена Остапенко - Арина Соболенко.
Начало поединка - около 10:30 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
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