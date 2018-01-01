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Свитолина - Путинцева: видео онлайн трансляция матча второго круга в Чжэнчжоу

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Украинская теннисистка начнет свои выступления на турнире в Китае.
Свитолина - Путинцева: видео онлайн трансляция
Свитолина - Путинцева: видео онлайн трансляция
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина, завтра, 12-го сентября, стартует на хардовом турнире серии Премьер в Чжэнчжоу.

Соперницей нашей спортсменки во втором круге будет представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая занимает 36-ю строчку в мировом рейтинге.

Матч Свитолина - Путинцева пройдет вторым запуском на центральном корте после поединка Елена Остапенко - Арина Соболенко.

Начало поединка - около 10:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

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Теги: теннис, Элина Свитолина, онлайн трансляция
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