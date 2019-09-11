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Свитолина получила необычное прозвище от китайских фанатов

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Первая ракетка Украины отметила, что у нее есть много поклонников в Азии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина перед стартом на турнире в китайском Чжэнчжоу узнала, что местные болельщики придумали ей прозвище.

Во время пресс-конференции один из представителей СМИ сообщил украинской теннисистке, что в Китае ее называют “маленькая пекинская капуста“.

“Это очень неожиданно. Не знаю. Наверное, это что-то очень приятное, поэтому спасибо.

У меня много фанатов в Китае и в целом в Азии, так что я получаю достаточно много подарков и знаков внимания. Я благодарна им за это и за прозвища тоже”, - заявила Свитолина.

Напомним, завтра, 12 сентября, Элина Свитолина начнет свои выступления на турнире в Чжэнчжоу. Ее соперницей во втором раунде соревнований будет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Антибес    11.09.2019, 19:42
Оценка:  -1
Антибес
Во всём остальном мире её называют проще:"сучка нигры".
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