Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю

Комментариев: 0
Первая ракетка Украины призналась, что адаптация к азиатским кортам проходит непросто.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала предстоящий матч второго круга в Чжэнчжоу, где она сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. 

“C Путинцевой мы ранее встречались уже много раз, я знаю ее уже давно. Думаю, впервые мы друг друга увидели, когда нам было лет по 10. Так что, она знакома с моей игрой, а я - с ее, поэтому я имею представление, чего ожидать.

Украинка также отметила особенности кортов в Азии и призналась, что серьезно относится ко всем турнирам.

Я постараюсь потренироваться сегодня, чтобы почувствовать корт, мяч. В Азии совсем другие условия по сравнению с остальными турнирами. Когда играешь первый матч, то существуют определенные трудности. Но я постараюсь подготовиться к любым обстоятельствам и быть в хорошей форме к предстоящему матчу.

Чувствую ли я, что в этом году азиатская серия имеет для меня большее значение, чтобы пройти на Итоговый турнир? Не думаю, что в этом году эти турниры для меня важнее, чем в прошлом.

Каждый год мы все соревнуемся, чтобы пройти на Итоговый чемпионат. По этому поводу я не хочу на себя давить. Я понимаю, что очки могут уйти и я немного потеряю позиции, но никто не хочет выигрывать такого уровня турниры, а потом жалеть об этом.

Важно иметь действительно положительный настрой, когда ты начинаешь любой турнир, стараться подготовиться настолько, насколько можешь, чтобы показать свой лучший теннис. Если это не произойдет, значит не судьба. Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю“, - заявила украинка.

Матч Свитолина - Путинцева состоится завтра, 12 сентября, в 10:30 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь