Свитолина: Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю

Первая ракетка Украины призналась, что адаптация к азиатским кортам проходит непросто.

Третья ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала предстоящий матч второго круга в Чжэнчжоу, где она сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

“C Путинцевой мы ранее встречались уже много раз, я знаю ее уже давно. Думаю, впервые мы друг друга увидели, когда нам было лет по 10. Так что, она знакома с моей игрой, а я - с ее, поэтому я имею представление, чего ожидать.

Украинка также отметила особенности кортов в Азии и призналась, что серьезно относится ко всем турнирам.

Я постараюсь потренироваться сегодня, чтобы почувствовать корт, мяч. В Азии совсем другие условия по сравнению с остальными турнирами. Когда играешь первый матч, то существуют определенные трудности. Но я постараюсь подготовиться к любым обстоятельствам и быть в хорошей форме к предстоящему матчу.



Чувствую ли я, что в этом году азиатская серия имеет для меня большее значение, чтобы пройти на Итоговый турнир? Не думаю, что в этом году эти турниры для меня важнее, чем в прошлом.

Каждый год мы все соревнуемся, чтобы пройти на Итоговый чемпионат. По этому поводу я не хочу на себя давить. Я понимаю, что очки могут уйти и я немного потеряю позиции, но никто не хочет выигрывать такого уровня турниры, а потом жалеть об этом.

Важно иметь действительно положительный настрой, когда ты начинаешь любой турнир, стараться подготовиться настолько, насколько можешь, чтобы показать свой лучший теннис. Если это не произойдет, значит не судьба. Для меня важен каждый турнир, на котором я выступаю“, - заявила украинка.

Матч Свитолина - Путинцева состоится завтра, 12 сентября, в 10:30 по киевскому времени.