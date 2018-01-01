Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане
Катерина Козлова обыграла Далилу Якупович из Словении.
Украинка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в китайском Наньчане. Наша теннисистка в двух сетах обыграла словенку Далилу Якупович.
Поединок длился 1 час 10 минут, за которые Козлова реализовала 6 брейкпоинтов из 15 и два гейма уступила на своей подаче.
Этот выход в четвертьфинал стал для украинки первым с февраля на турнирах WTA.
Турнир в Наньчане, второй круг
Катерина Козлова (Украина, 7) - Далила Якупович (Словения) 6-2, 6-2
В следующем раунде Козлова сыграет с победительницей матча Саманта Стосур - Нина Стоянович.
Отметим, что в первом круге Козлова обыграла Грету Арн.
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