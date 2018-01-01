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Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане

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Катерина Козлова обыграла Далилу Якупович из Словении.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в китайском Наньчане. Наша теннисистка в двух сетах обыграла словенку Далилу Якупович.

Поединок длился 1 час 10 минут, за которые Козлова реализовала 6 брейкпоинтов из 15 и два гейма уступила на своей подаче.

Этот выход в четвертьфинал стал для украинки первым с февраля на турнирах WTA.

Турнир в Наньчане, второй круг

Катерина Козлова (Украина, 7) - Далила Якупович (Словения) 6-2, 6-2

В следующем раунде Козлова сыграет с победительницей матча Саманта Стосур - Нина Стоянович.

Отметим, что в первом круге Козлова обыграла Грету Арн.

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Теги: Катерина Козлова, теннис
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