Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане

Катерина Козлова обыграла Далилу Якупович из Словении.

Украинка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в китайском Наньчане. Наша теннисистка в двух сетах обыграла словенку Далилу Якупович.

Поединок длился 1 час 10 минут, за которые Козлова реализовала 6 брейкпоинтов из 15 и два гейма уступила на своей подаче.

Этот выход в четвертьфинал стал для украинки первым с февраля на турнирах WTA.

Турнир в Наньчане, второй круг

Катерина Козлова (Украина, 7) - Далила Якупович (Словения) 6-2, 6-2

В следующем раунде Козлова сыграет с победительницей матча Саманта Стосур - Нина Стоянович.

Отметим, что в первом круге Козлова обыграла Грету Арн.