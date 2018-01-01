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Свитолина узнала имя своей соперницы в Чжэнчжоу

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Украинская теннисистка сыграет против представительницы Казахстана.
Свитолина узнала имя своей соперницы в Чжэнчжоу

Третья ракетка мира Элина Свитолина узнала свою соперницу в 1/8 финала турнира серии Premier в китайском Чжэнчжоу. Во втором круге она встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

На старте соревнований Путинцева в трех сетах обыграла словенку Тамару Цидансек - 6:1, 5:7, 6:1.

Матч Свитолина - Путинцева состоится завтра, 11 сентября.

Напомним, благодаря успешному выступлению на US Open, Свитолина повторила личный рекорд и вернулась в топ-3 рейтинга WTA.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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