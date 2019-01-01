Козлова впервые с мая выиграла матч, выйдя во второй круг турнира в Наньчане

Катерина Козлова разгромила Грету Арн из Венгрии.

Украинка Катерина Козлова впервые с мая этого года выиграла матч, одержав победу над венгеркой Гретой Арн в первом круге турнира WTA International, который проходит в китайском Наньчане.

Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1.

Козлова за время поединка совершила три эйса, шесть брейков и допустила три двойные ошибки. Арн же смогла совершить две подачи навылет, реализовала один брейк-поинт из восьми и допустила девять ошибок при вводе мяча в игру.

Отметим, что после победы над Бернарду Перу на старте Roland Garros Козлова проиграла шесть поединков подряд.

Наньчан, 1 круг

Катерина Козлова (Украина) - Грета Арн (Венгрия) - 6:2, 6:1

В следующем круге украинку ждет матч с Далилой Якупович из Словении.

Напомним, что Козлова покинула US Open в первом круге.