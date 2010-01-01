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Надаль - четырехкратный победитель US Open

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Испанский теннисист в пяти сетах обыграл представителя России.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в тяжелом пятисетовом матче победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

Финал. US Open
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Даниил Медведев (Россия, 5) 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4

Матч продолжался 4 часа 51 минуту. 

За это время испанец выполнил 5 эйсов при 5 двойных ошибках (14/4 у Медведева). На его счету 62 виннера и 47 невынужденных ошибок (75/57 у россиянина). Надаль реализовал 6 из 21 шансов сделать брейк, а Медведев, в свою очередь, 5 из 15.

Таким образом, этот титул стал четвертым для Надаля на US Open. Ранее он побеждал в 2010, 2013 и 2017 годах.

Теперь испанец имеет в своем активе 19 побед на турнирах Большого Шлема. Больше только у Роджера Федерера - 20.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, US Open
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