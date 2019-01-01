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Украинка Чернышева выиграла турнир ITF в Хорватии

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В финале уроженка Харькова обыграла венгерку Реку-Луцу Яни.
Марина Чернышева
Марина Чернышева
btu.org.ua

Украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов. В финальном матче уроженка Харькова одолела Реку-Луцу Яни из Венгрии. 

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.  

В первой партии украинская теннисистка совершила три брейк-поинта и проиграла один гейм на своей подаче. А во втором сете Марина дважды выиграла подачу соперницы.

В данный момент Чернышева занимает 400-ю строчку в рейтинге WTA. Благодаря этой победе украинка со следующей недели совершит рывок сразу на 120 позиций.

Для Марины это был первый финал на турнирах ITF W60. До этого Чернышева выиграла 8 одиночных титулов на 15-тысячниках.

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Теги: Марина Чернышева, теннис, ITF
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