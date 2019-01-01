Андрееску с начала года прошла путь от топ-150 до топ-5 мирового рейтинга
Победительница Открытого чемпионата США преодолела весомый путь в текущем сезоне.
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в своем дебютном выступлении на US Open, сумела добраться до финала, где разобралась с 23-кратной победительницей турниров Большого шлема Сереной Уильямс.
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Таким образом, в обновленном рейтинге WTA 19-летняя Андрееску займет 5-ю строчку, хотя еще в начале этого года она была за пределами топ-150.
Стоит сказать, что Бьянка стала первой теннисисткой с 1968-года, победившей в Нью-Йорке в год дебюта.
Вашему вниманию видео обзор матча Андрееску - Свитолина.
Ранее Бьянка Андрееску извинилась перед болельщиками, что обыграла Серену Уильямс.
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