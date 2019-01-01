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Андрееску с начала года прошла путь от топ-150 до топ-5 мирового рейтинга

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Победительница Открытого чемпионата США преодолела весомый путь в текущем сезоне.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в своем дебютном выступлении на US Open, сумела добраться до финала, где разобралась с 23-кратной победительницей турниров Большого шлема Сереной Уильямс.

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Таким образом, в обновленном рейтинге WTA 19-летняя Андрееску займет 5-ю строчку, хотя еще в начале этого года она была за пределами топ-150.

Стоит сказать, что Бьянка стала первой теннисисткой с 1968-года, победившей в Нью-Йорке в год дебюта.

Вашему вниманию видео обзор матча Андрееску - Свитолина.

Ранее Бьянка Андрееску извинилась перед болельщиками, что обыграла Серену Уильямс.

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Теги: теннис, Бьянка Андрееску, турнир, Большой шлем, Открытый чемпионат США по теннису, турнир Большого шлема, рейтинг, WTA, US Open, рейтинг WTA
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