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Медведев: Супруга - мой духовный наставник

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Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал турнира US Open.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира US Open сыграет против второй ракетки мира Рафаэля Надаля. Спортсмен поделился тем, кто для него является главным вдохновителем  турнира.

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“Это мой личный психолог. На самом деле я говорю про мою супругу. Дарья — мой духовный наставник. Она сильно мне помогает. Или я просто сижу один наедине с собой. Я проиграл много матчей, когда начинал рисковать. После таких игр я сидел и думал, что не хочу проигрывать только из-за риска, потери концентрации, болельщиков, судей.

Не знаю, что происходит во время матчей. Хочу проигрывать только в том случае, если я был хуже соперника. Надеюсь, так будет всегда“, — комментирует Медведев для Tennis World USA.

Финальный поединок US Open Медведев - Надаль состоится сегодня в 23:00.

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Теги: Даниил Медведев, Надаль, теннис, US Open
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