Андрееску - Уильямс: видео обзор финального матча US Open-2019
Легендарная американка потерпела поражение в финале турнира Большого шлема.
В финале Открытого чемпионата США по теннису 19-летняя Бьянка Андрееску сенсационно обыграла именитую Серену Уильямс.
Поединок длился 1 час 41 минуту и завершился уверенной победой юной спортсменки в двух сетах - 6:3, 7:5.
Смотрите видео обзор матча Андрееску - Уильямс:
Ранее канадка Бьянка Андрееску и американка Серена Уильямс прокомментировали исход этого противостояния.
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