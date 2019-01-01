Андрееску - Уильямс: видео обзор финального матча US Open-2019

Легендарная американка потерпела поражение в финале турнира Большого шлема.

Андрееску - Уильямс: обзор матча Getty Images

В финале Открытого чемпионата США по теннису 19-летняя Бьянка Андрееску сенсационно обыграла именитую Серену Уильямс.

Поединок длился 1 час 41 минуту и завершился уверенной победой юной спортсменки в двух сетах - 6:3, 7:5.

Смотрите видео обзор матча Андрееску - Уильямс:

Ранее канадка Бьянка Андрееску и американка Серена Уильямс прокомментировали исход этого противостояния.