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Андрееску: Прошу прощения, что победила я, но это было впечатляюще

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Юная канадка одержала сенсационную победу в финале Открытого чемпионата США.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала финальный поединок US Open против Серены Уильямс, в котором 19-летняя спортсменка сумела обыграть легендарную американку.

"Прошу прощение, что победила я, а не Серена, но это было потрясающе. Я хочу всех поблагодарить за поддержку. Мне очень повезло, что я сыграла в финале такого турнира против настоящей легенды тенниса", - сказала Андрееску во время церемонии награждения.

Стоит сказать, что для ной канадки эта победа стала первой на турнире Большого шлема. Ранее на соревнованиях такого уровня Бьянка максимум доходила до второго круга - на Australian Open (2019) и Ролан Гаррос (2019).

Отметим, что Андрееску с понедельника войдет в топ-10 мирового рейтинга и станет первой теннисисткой 2000-го года рождения, которая попадет в десятку.

Ранее Серена Уильямс прокомментировала поражение в финале турнира Большого шлема.

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Теги: теннис, Бьянка Андрееску, Серена Уильямс, турнир Большого шлема, Открытый чемпионат США по теннису, турнир, Большой шлем, US Open, WTA
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