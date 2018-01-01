Уильямс: По ходу игры я допустила много ошибок

Именитая американка подвела итог финала Открытого чемпионата США.

В США состоялся финал US Open-2019, в котором юная 19-летняя канадка Бьянка Андрееску обыграла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс.

После поединка американская теннисистка отметила свою плохую игру, а также поблагодарила зрителей за поддержку.

“Большое спасибо болельщикам, которые в течение двух недель не переставали меня поддерживать. Это очень круто. Меня вдохновляли лестные слова каждого из вас.

По ходу игры я допустила много ошибок. Однако, поединок уже завершен. Я поздравляю Бьянку Андрееску, хотя с моей стороны это была плохая игра. Но эта девушка заслужила на такой трофей.

Я горжусь, что продолжаю соревноваться на таком уровне. Потому что в этом виде спорта непросто соревноваться на протяжении долгого времени“, - сказала Уильямс.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс озвучила список самых сложных соперниц.