Андрееску стала чемпионкой US Open, обыграв в финале Серену Уильямс

Молодая канадка впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США - US Open. В финале соревнований 19-летняя спортсменка обыграла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс.

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился со счетом 6:3, 7:5.

За это время победительница совершила пять эйсов, сделала 3 двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Для канадки это первый в карьере триумф на мейджоре. До этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и Ролан Гаррос (2019).