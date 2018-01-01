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Андрееску стала чемпионкой US Open, обыграв в финале Серену Уильямс

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Молодая канадка впервые в карьере стала победительницей турнира серии Большого шлема.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США - US Open. В финале соревнований 19-летняя спортсменка обыграла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс.

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился со счетом 6:3, 7:5.

За это время победительница совершила пять эйсов, сделала 3 двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Для канадки это первый в карьере триумф на мейджоре. До этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и Ролан Гаррос (2019).

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Теги: Бьянка Андрееску, Серена Уильямc, теннис, US Open
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