Серена Уильямс озвучила список самых сложных соперниц

В списке американки не нашлось места первой ракетке Украины.

Американская теннисистка Серена Уильямс, после победы над украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале US Open, назвала имена самых сложных соперниц, с которыми ей приходилось играть.

“Я должна назвать Винус, потому что она больше всех побеждала меня. Жюстин Энен и Ким Клейстерс, пожалуй, также были великолепны. Нет, они были по-настоящему великолепны.

Также была Линдсей Дэвенпорт. Она - потрясающая теннисистка. Играть с ней было очень непросто. Также мне приходилось очень нелегко с Хингис, и этот список продолжает пополняться. За все эти годы было очень много прекрасных игроков“, - цитирует Уильямс-младшую официальный сайт US Open.

Ранее американка поделилась своими эмоциями от победы над Элиной Свитолиной и выходом в финал Открытого чемпионата США, где она сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады.