Свитолина: У меня вновь проблемы с коленом, перед матчем принимала обезболивающие

Первая ракетка Украины отметила, что у нее вновь возникли проблемы со здоровьем.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения в полуфинале US Open от Серены Уильямс рассказала о проблемах с коленом, из-за которого в этом сезоне ей приходилось брать паузу.

“В субботу я лечу в Чжэнчжоу, а во вторник или среду мне уже предстоит играть, так что на подготовку времени у меня практически нет. Меня ждет небольшое восстановления, и посмотрим, что будет. У меня вновь появились проблемы с коленом.

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Сейчас я планирую сыграть на турнирах в Китае, чтобы попасть на Итоговый турнир. Но посмотрим, как будет со здоровьем. Сегодня меня колено не беспокоило - перед матчем я приняла обезболивающие, они помогли.

Однако, я не собираюсь постоянно принимать таблетки, чтобы скрыть боль, это неправильно. Мне скоро исполнится 25 лет, впереди у меня еще длинная карьера и я не собираюсь травмировать связки“, - цитирует Свитолину пресс-служба US Open.

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Ранее американка Серена Уильямс прокомментировала победу над Элиной Свитолиной.