Уильямс: Свитолина могла сыграть лучше

Американка подчеркнула, что она также провела не самый лучший матч.

Американская теннисистка Серена Уильямс после победы над Элиной Свитолиной в полуфинале US Open-2019 отметила, что украинка могла сыграть лучше.

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“Выход в еще один финал - это настоящее сумасшествие, но меньшего я и не жду. Сегодня я провела уверенный матч. Но, объективно, я не показала свой лучший теннис. Кстати, Элина тоже это отметила в своем интервью.

Свитолина - настоящий профессионал. Но мне кажется, что она тоже могла сыграть лучше. Знаю, что и я могла играть лучше. Но теперь это не важно, я уже концентрируюсь на следующем матче“, - приводит слова Уильямс пресс-служба US Open.

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Ранее Элина Свитолина прокомментировала свое поражение.

Напомним, в финале турнира 37-летняя Серена Уильямс сыграет с 19-летней Бьянкой Андрееску, которая одолела Белинду Бенчич в полуфинале.