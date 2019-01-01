Переключиться на мобильную версию

Азаренко и Барти - первые финалисты парного US Open

Комментариев: 0
Спортсменки уверено разобрались со своими противницами.
Виктория Азаренко и Эшли Барти
Виктория Азаренко и Эшли Барти
Getty Images

В полуфинальном матче парного разряда US Open-2019 белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти разгромили дуэт соперниц Виктория Кузьмова (Словакия) / Александра Саснович (Беларусь).

Встреча продолжалась 57 минут. Номинальные хозяева корта доминировали на протяжении всего поединка.

US Open. Женщины. Пары. Полуфинал

Азаренко / Барти (Белоруссия / Австралия) - Кузьмова / Саснович (Словакия / Белоруссия) 6:0, 6:1

В финале Азаренко и Барти сыграют с победительницами матча Элизе Мертенс / Арина Соболенко (Бельгия / Белоруссия) - Каролин Долхайд / Ваня Кинг (США).

Напомним, в финал женского одиночного разряда вышли американка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску.

Поделись:
Теги: теннис, Виктория Азаренко, Эшли Барти, Открытый чемпионат США по теннису, парный разряд, WTA, US Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь