Азаренко и Барти - первые финалисты парного US Open

Спортсменки уверено разобрались со своими противницами.

Виктория Азаренко и Эшли Барти Getty Images

В полуфинальном матче парного разряда US Open-2019 белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти разгромили дуэт соперниц Виктория Кузьмова (Словакия) / Александра Саснович (Беларусь).

Встреча продолжалась 57 минут. Номинальные хозяева корта доминировали на протяжении всего поединка.

US Open. Женщины. Пары. Полуфинал

Азаренко / Барти (Белоруссия / Австралия) - Кузьмова / Саснович (Словакия / Белоруссия) 6:0, 6:1

В финале Азаренко и Барти сыграют с победительницами матча Элизе Мертенс / Арина Соболенко (Бельгия / Белоруссия) - Каролин Долхайд / Ваня Кинг (США).

Напомним, в финал женского одиночного разряда вышли американка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску.