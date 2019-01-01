Азаренко и Барти - первые финалисты парного US Open
Спортсменки уверено разобрались со своими противницами.
В полуфинальном матче парного разряда US Open-2019 белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти разгромили дуэт соперниц Виктория Кузьмова (Словакия) / Александра Саснович (Беларусь).
Встреча продолжалась 57 минут. Номинальные хозяева корта доминировали на протяжении всего поединка.
US Open. Женщины. Пары. Полуфинал
Азаренко / Барти (Белоруссия / Австралия) - Кузьмова / Саснович (Словакия / Белоруссия) 6:0, 6:1
В финале Азаренко и Барти сыграют с победительницами матча Элизе Мертенс / Арина Соболенко (Бельгия / Белоруссия) - Каролин Долхайд / Ваня Кинг (США).
Напомним, в финал женского одиночного разряда вышли американка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску.
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