Уильямс: Свитолина вышла в два полуфинала в двух Шлемах подряд, это впечатляет

Американская теннисистка в двух сетах одолела первую ракетку Украины.

Легендарная 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной и выход в финал US Open-2019.

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“На старте матча у нас были длинные геймы, и я знала, как Свитолина может сыграть. Она прошла в два полуфинала на двух Шлемах подряд. Это очень тяжело и это впечатляет. Я не хотела стартовать медленно, я старалась оставаться в игре.

Я бы не смогла добиться победы без такой поддержки. Серьезно, вы, ребята, со мной все эти 20 лет и я все еще тут. Это самый большой стадион на всей планете. Это честь для меня и для моих соперников выступать перед этими зрителями.

Кроме того, я получаю большое удовольствие выступать против таких соперниц на важных турнирах“, - сказала Уильямс во время интервью сразу после матча.

Ранее Элина Свитолина прокомментировала поединок против Серены Уильямс.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Уильямс.