Свитолина: Чтобы побеждать в таких турнирах, мне стоит повышать свой уровень

Первая ракетка Украины покинула US Open по итогам полуфинального матча.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

“Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. А потом она здорово подавала в третьем гейме. Эти геймы дали ей не то что уверенность, потому что она и так опытный игрок, но они подтолкнули ее играть более свободно.

Хотелось бы мне использовать те шансы, которые у меня были в начале матча. Чтобы был счет 2-2 или 3-3, вместо 3-0. Когда ведешь с таким счетом, это дает тебе толчок играть раскованнее. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась.

Ты играешь против самой лучшей теннисистки, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст. Два последних турнира Большого Шлема отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.

У меня нет много времени на подготовку перед азиатской серией, мне надо восстановиться, заняться своим коленом. Это все еще открытый вопрос, но я не хочу возвращаться к этой теме.

Чтобы достигать побед в таких турнирах, думаю, мне стоит повышать свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому твой средний уровень должен быть хорошим“, - сказала Свитолина.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Уильямс.

Напомним, второй финалисткой US Open стала 19-летняя Бьянка Андрееску, которая в полуфинале обыграла Белинду Бенчич.