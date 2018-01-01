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Андрееску обыграла Бенчич и вышла в финал Открытого чемпионата США

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Юная 19-летняя теннисистка вышла в финал турнира Большого шлема.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

Канадская 19-летняя теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) обыграла опытную представительницу Швейцарии Белинду Бенчич и вышла в финал US Open-2019.

Поединок продолжался 2 часа 13 минут. По ходу встречи юная Бьянка совершила 7 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-поинта из 6-ти.

Что касается Бенчич, то она дважды подала навылет, совершила 4 ошибки при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта из 13-ти.

US Open. 1/2 финала, женщины, одиночный разряд

Бьянка Андрееску (Канада) - Белинда Бенчич (Швейцария) 7:6 (3), 7:5.

В финале турнира Андрееску встретится с 23-кратной обладательницей титулов Большого шлема Сереной Уильямс, которая в полуфинале турнира обыграла украинку Элину Свитолину.

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Теги: теннис, Белинда Бенчич, Бьянка Андрееску, турнир Большого шлема, Открытый чемпионат США по теннису, турнир, Большой шлем, полуфинал, WTA, US Open
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