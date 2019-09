Андрееску обыграла Бенчич и вышла в финал Открытого чемпионата США

Канадская 19-летняя теннисистка Бьянка Андрееску (№15 WTA) обыграла опытную представительницу Швейцарии Белинду Бенчич и вышла в финал US Open-2019.

Поединок продолжался 2 часа 13 минут. По ходу встречи юная Бьянка совершила 7 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-поинта из 6-ти.

Что касается Бенчич, то она дважды подала навылет, совершила 4 ошибки при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта из 13-ти.

US Open. 1/2 финала, женщины, одиночный разряд

Бьянка Андрееску (Канада) - Белинда Бенчич (Швейцария) 7:6 (3), 7:5.

Yes, @Bandreescu_, this is definitely REAL LIFE! 🇨🇦🙌



See you on Saturday in the final... 😉#USOpen pic.twitter.com/v5df41niQq