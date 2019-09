Свитолина уступила Уильямс в полуфинале US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла именитой американской теннисистке Серене Уильямс в полуфинальном матче Открытого чемпионата США.

Матс продолжался 1 час 11 минут. За это время украинка подала 5 эйсов, совершила 4 двойных ошибки, не сумела реализовать ни одного из 6-ти брейк-поинтов и выиграла лишь 4 гейма.

Что касается Уильямс, то американка 6 раз подала навылет, допустила 1 ошибку при вводе мяча в игру, реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта и выиграла аж 12 геймов.

US Open. 1/2 финала, женщины, одиночный разряд

Элина Свитолина (Украина) - Серена Уильямс (США) - 3:6, 1:6

Supreme Serena 💪@serenawilliams will seek a 7th crown in New York after dispatching Svitolina 6-3, 6-1 in the semifinals...#USOpen pic.twitter.com/BDHaI0iKOb