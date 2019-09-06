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Свитолина уступила Уильямс в полуфинале US Open

Комментариев: 2
Американка одержала победу в двух сетах.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла именитой американской теннисистке Серене Уильямс в полуфинальном матче Открытого чемпионата США.

Матс продолжался 1 час 11 минут. За это время украинка подала 5 эйсов, совершила 4 двойных ошибки, не сумела реализовать ни одного из 6-ти брейк-поинтов и выиграла лишь 4 гейма.

Что касается Уильямс, то американка 6 раз подала навылет, допустила 1 ошибку при вводе мяча в игру, реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта и выиграла аж 12 геймов.

US Open. 1/2 финала, женщины, одиночный разряд

Элина Свитолина (Украина) - Серена Уильямс (США) - 3:6, 1:6

В финальном матче турнира Серена Уильямс встретится с 19-летней представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая в полуфинале обыграла опытную Белинду Бенчич.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Серена Уильямс, турнир Большого шлема, Открытый чемпионат США по теннису, турнир, Большой шлем, полуфинал, US Open, WTA
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Комментариев (2)
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Антибес    06.09.2019, 08:01
Оценка:  0
Антибес
Это было деклассирование...
futbolprognoz    06.09.2019, 08:05
Оценка:  0
futbolprognoz
ну так играть против мужика женщине не легко
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