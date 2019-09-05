Монфис - о матче Свитолиной против Уильямс: Буду рад поболеть за свою девушку

Француз отметил, что у него есть возможность задержаться в Нью-Йорке еще на один день.

Французский теннисист Гаэль Монфис потерпел поражение в четвертьфинале US Open от итальянца Маттео Берреттини (6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:7) и покинул розыгрыш турнира.

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Впрочем, у Гаэля есть повод задержаться в Нью-Йорке - его девушка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, где ей предстоит сыграть с 23-кратной обладательницей титулов Большого шлема Сереной Уильямс.

"Я не сильно убит своим поражением. Меня поддерживали трибуны и я получил от этого удовольствие. Ради таких моментов я играю в теннис. Я горжусь собой и я счастлив. Но у меня есть возможность побыть здесь еще день, ведь я буду болеть за свою девушку.

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Элина чувствует себя отлично. В этом матче ей будет нечего терять, да и она хорошо знает Серену. Конечно, им обеим может быть непросто. Если Уильямс медленно начнет поединок, то Элине нужно будет воспользоваться моментом.

Однако, если Серена с первых минут будет играть мощно, то мне интересно понаблюдать за тем, как с этим справится Элина и что она сможет ей противопоставить. Я очень жду этот матч", - приводит слова Гаэля пресс-служба US Open.

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