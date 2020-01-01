Бывшая украинская теннисистка: Свитолина должна заставлять Серену двигаться

Юлия Бейгельзимер оценила шансы первой ракетки Украины в полуфинале US Open.

Бывшая украинская теннисистка Юлия Бейгельзимер прокомментировала предстоящий полуфинал US Open между Элиной Свитолиной и Сереной Уильямс.

“До этого момента у теннисисток была абсолютно разная сетка. Если Элина на пути к полуфиналу обыграла Венус, Киз и Конту, то у Серены соперники были менее именитые. Она выигрывала свои матчи намного проще, проводя на корте меньше времени. Будет ли это фактором, влияющим на результат матча?



Честно говоря, не думаю. Тактика Уильямс практически всегда основана на силе. Американка захватывает контроль над розыгрышем с первого удара, старается войти в корт и не дать сопернице даже вздохнуть. Конечно, сказывается то, что Серена намного мощнее любой другой спортсменки в туре, это просто другая весовая категория. Тем не менее, после рождения ребенка она стала еще крупнее и, как мне кажется, физически находится не в очень хорошей форме. Поэтому ее нужно заставлять двигаться с самого начала матча, чтобы уже к концу первого часа американка играла на усталости.



Кроме этого, если раньше Уильямс выигрывала много матчей еще до их начала, просто за счет своего имиджа, то сейчас ее уже перестали воспринимать как непобедимого игрока.



Я всегда говорю, что из четырех человек, которые вышли в полуфинал, любой может выиграть турнир. Поэтому, не особо забегая вперед, скажу, что по-моему, Свитолина вполне может победить Уильямс, особенно, если будет играть также сконцентрировано, как последние два матча“, - заявила Юлия.

Напомним, матч Свитолина - Уильямс состоится 6 сентября, приблизительно в 02:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.