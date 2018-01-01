Переключиться на мобильную версию

Федерер пока не планирует завершать карьеру

Комментариев: 0
Швейцарский теннисист считает этот сезон удачным.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер, после сенсационного поражения в четвертьфинале US Open от Григора Димитрова, поделился своими планами на будущее.

“Я не выиграл ни одного турнира Большого Шлема в этом году, но я все еще считаю сезон удачным. Да, сейчас я расстроен, но я вернусь, и все непременно будет хорошо.

Раньше я никогда бы не сказал этого, но играть в 40 лет - вполне реально. Когда ты чувствуешь себя полностью в форме, как я, ты уверен, что можешь играть вечно.

Сейчас я чувствую себя на корте более свободно, могу концентрироваться на своей тактике и больше наслаждаться теннисом.

Федерер также отметил, что проблема со спиной, которая заставила его взять медицинский тайм-аут в четвертьфинале, была достаточно серьезный, и он чувствовал дискомфорт все время.

Поделись:
Теги: теннис, Роджер Федерер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь