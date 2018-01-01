Федерер пока не планирует завершать карьеру

Швейцарский теннисист считает этот сезон удачным.

Третья ракетка мира Роджер Федерер, после сенсационного поражения в четвертьфинале US Open от Григора Димитрова, поделился своими планами на будущее.

“Я не выиграл ни одного турнира Большого Шлема в этом году, но я все еще считаю сезон удачным. Да, сейчас я расстроен, но я вернусь, и все непременно будет хорошо.

Раньше я никогда бы не сказал этого, но играть в 40 лет - вполне реально. Когда ты чувствуешь себя полностью в форме, как я, ты уверен, что можешь играть вечно.

Сейчас я чувствую себя на корте более свободно, могу концентрироваться на своей тактике и больше наслаждаться теннисом.

Федерер также отметил, что проблема со спиной, которая заставила его взять медицинский тайм-аут в четвертьфинале, была достаточно серьезный, и он чувствовал дискомфорт все время.