Барбара Шетт: Свитолина и Монфис положительно влияют друг на друга

Ведущие Eurosport поделились впечатлениям про взаимоотношения парочки.

Ведущие программы “Гейм. Сет. Матс“ Матс Виландер и Барбара Шетт порассуждали в прямом эфире телеканала Eurosport о взаимном влиянии Элины и Гаэля на их игру.

" Теннис Свитолиной строится на знаниях о корте и теннисе. И скорее всего, к сожалению для ее тренера, это благодаря Гаэлю Монфису. 100%, что они обсуждают теннис, и он знает, что ей нужно.

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Это здорово, когда у тебя есть тот человек, которому ты можешь полностью доверять, с которым можешь откровенно обсудить и который на эмоциональном уровне способен тебя легко убедить.

Думаю, что Элина вдохновляет Гаэля работать более упорно и профессионально. Он сумел привнести интенсивность в свою игру, а она – креативность " , - сказал Виландер.

Ранее Свитолина заявляла, что Монфис положительно повлиял на ее скорость.

Монфис недавно обыграл Пабло Андухара, что позволило ему выйти в четвертьфинал, где ему будет противостоять Маттео Берреттини.

" Думаю, что Монфис в четвертьфинале обыграет Маттео Берреттини, хотя это будет тяжело, сложно сказать, насколько хорош итальянец, но Монфис достаточно хорош, чтобы его обыграть " , - прокомментировал предстоящую игру Виландер.

" Эти отношения работают очень здорово, мне нравится, как они друг друга поддерживают, как смотрят матчи друг друга.

Думаю, что они уважают друг друга в теннисном плане, оба более дисциплинировано играют, когда другой сидит на трибуне. Это здорово, им стоит продолжать встречаться, им стоит пожениться.

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Гаэлю трудно справляться с его сумасшедшим талантом, но сейчас он более дисциплинирован, он лучше строит розыгрыши. Так что, они оба положительно влияют друг на друга " , - сказала Шетт, сообщает БТУ со ссылкой на eurosport.com.

В свою очередь украинская теннисистка обыграла в четвертьфинале Йоханну Конту. В пятницу, 6-го сентября, в рамках US Open Элина Свитолина встретиться с Сереной Уильямс.

По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи является американка.

Прямую трансляцию полуфинального поединка можно будет посмотреть на нашем сайте.