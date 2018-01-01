Стаховский пробился в следующий раунд турнира в Кассисе

Украинский теннисист оказался сильнее хозяина соревнований.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в трех сетах обыграл француза Тристана Ламасина и вышел в третий круг турнира серии Challenger в Кассисе (Франция).

Кассис. Второй круг.

Сергей Стаховский (Украина, 8) - Тристан Ламасин (Франция) 2-6, 7-6 (10), 6-1



Матч продолжался более двух часов.

После поражения в первом сете, во второй партии украинец выровнял ситуацию на корте. В решающем сете Сергей отдал сопернику всего один сет.



В следующем раунде соперником Стаховского будет Раян Руман из Франции.

Ранее сообщалось, что борьбу на турнире также продолжает еще один украинец - Илья Марченко.