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Стаховский пробился в следующий раунд турнира в Кассисе

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Украинский теннисист оказался сильнее хозяина соревнований.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в трех сетах обыграл француза Тристана Ламасина и вышел в третий круг турнира серии Challenger в Кассисе (Франция).

Кассис. Второй круг.
Сергей Стаховский (Украина, 8) - Тристан Ламасин (Франция) 2-6, 7-6 (10), 6-1

Матч продолжался более двух часов.

После поражения в первом сете, во второй партии украинец выровнял ситуацию на корте. В решающем сете Сергей отдал сопернику всего один сет.

В следующем раунде соперником Стаховского будет Раян Руман из Франции.

Ранее сообщалось, что борьбу на турнире также продолжает еще один украинец - Илья Марченко.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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