Стаховский пробился в следующий раунд турнира в Кассисе
Украинский теннисист оказался сильнее хозяина соревнований.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в трех сетах обыграл француза Тристана Ламасина и вышел в третий круг турнира серии Challenger в Кассисе (Франция).
Кассис. Второй круг.
Сергей Стаховский (Украина, 8) - Тристан Ламасин (Франция) 2-6, 7-6 (10), 6-1
Матч продолжался более двух часов.
После поражения в первом сете, во второй партии украинец выровнял ситуацию на корте. В решающем сете Сергей отдал сопернику всего один сет.
В следующем раунде соперником Стаховского будет Раян Руман из Франции.
Ранее сообщалось, что борьбу на турнире также продолжает еще один украинец - Илья Марченко.
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