Свитолина - Уильямс: видео онлайн трансляция полуфинала US Open

Первая ракетка Украины впервые в карьере вышла в 1/2 Открытого чемпионата США.

Элина Свитолина и Серена Уильямс Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина, в четверг, 5-го сентября, сыграет в полуфинале US Open.

Соперницей нашей спортсменки будет экс-первая ракетка мира Серена Уильямс.

По мнению букмекеров, фавориткой встречи является американка.

Ориентировочное время начала поединка - 23:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, в четвертьфинале Элина Свитолина обыграла британку Йоханну Конту и стала первой украинкой, которая вышла в 1/2 US Open.