Свитолина - Уильямс: видео онлайн трансляция полуфинала US Open
Первая ракетка Украины впервые в карьере вышла в 1/2 Открытого чемпионата США.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, в четверг, 5-го сентября, сыграет в полуфинале US Open.
Соперницей нашей спортсменки будет экс-первая ракетка мира Серена Уильямс.
По мнению букмекеров, фавориткой встречи является американка.
Ориентировочное время начала поединка - 23:00 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Напомним, в четвертьфинале Элина Свитолина обыграла британку Йоханну Конту и стала первой украинкой, которая вышла в 1/2 US Open.
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