Марченко вышел в третий круг турнира во Франции

Во втором раунде украинец победил представителя Беларуси.

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает борьбу на турнире во французском Кассисе.

Во втором раунде украинец в двух сетах обыграл белоруса Илью Ивашко.

Кассис. Второй раунд

Илья Ивашко (Беларусь) - Илья Марченко (Украина) 6:7 (5), 4:6

Матч продолжался почти два часа. В первом сете оба теннисиста сделали по 4 брейка, а во второй партии Илья на 2 брейка соперника ответил 3.

В четвертьфинале Марченко встретится с представителем Израиля Дуди Селой.