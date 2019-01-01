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Марченко вышел в третий круг турнира во Франции

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Во втором раунде украинец победил представителя Беларуси.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко продолжает борьбу на турнире во французском Кассисе.

Во втором раунде украинец в двух сетах обыграл белоруса Илью Ивашко.

Кассис. Второй раунд

Илья Ивашко (Беларусь) - Илья Марченко (Украина) 6:7 (5), 4:6

Матч продолжался почти два часа. В первом сете оба теннисиста сделали по 4 брейка, а во второй партии Илья на 2 брейка соперника ответил 3.

В четвертьфинале Марченко встретится с представителем Израиля Дуди Селой.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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