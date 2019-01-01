Марченко вышел в третий круг турнира во Франции
Во втором раунде украинец победил представителя Беларуси.
Украинский теннисист Илья Марченко продолжает борьбу на турнире во французском Кассисе.
Во втором раунде украинец в двух сетах обыграл белоруса Илью Ивашко.
Кассис. Второй раунд
Илья Ивашко (Беларусь) - Илья Марченко (Украина) 6:7 (5), 4:6
Матч продолжался почти два часа. В первом сете оба теннисиста сделали по 4 брейка, а во второй партии Илья на 2 брейка соперника ответил 3.
В четвертьфинале Марченко встретится с представителем Израиля Дуди Селой.
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