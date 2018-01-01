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Уильямс: Свитолина - боец, и мне нужно показать свой максимум

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Американка также вспомнила о своем поражении от Элины на Олимпийских играх.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс (№8 WTA) прокомментировала предстоящий полуфинал Открытого чемпионата США против украинки Элины Свитолиной (№5 WTA).

"Элина - настоящий боец, и она способна доставать даже самые сложные удары. К тому же, Элина нечасто допускает ошибки, поэтому для победы мне нужно показать свой максимум.

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Когда мы играли на Олимпиаде в Бразилии, мне было тяжело в психологическом плане. За пару дней до этого я впервые проиграла в парном разряде и была опустошена. Это было главной причиной моего поражения тогда:", - цитирует Серену пресс-служба US Open.

Отметим, что матч Свитолина - Уильямс состоится 6-го сентября не ранее 02:00 по киевскому времени.

Ранее предстоящий поединок прокомментировала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теги: теннис, турнир Большого шлема, Серена Уильямс, турнир, Элина Свитолина, полуфинал, Большой шлем, Открытый чемпионат США по теннису, US Open, WTA
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