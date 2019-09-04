Свитолина - Уильямс: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал US Open

Элина Свитолина сразится с Сереной Уильямс в матч 1/2 финала Открытого чемпионата США. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open, где ей предстоит сыграть против именитой американки Серены Уильямс.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является 23-кратная обладательница титулов Большого шлема. Так, в компании Parimatch ставки на победу Уильямс принимают с коэффициентом 1.37, в то время как триумф украинки оценили в 3.10.

Эксперты также уверены, что Серена одержит победу в двух сетах. Вероятность такого исхода оценили в 2.01, а вот триумф Элины в двух сетах оценили в 5.10.

Букмекеры из William Hill также уверены в победе американки, принимая ставки с коэффициентом 1.36. Победу украинской теннисистки специалисты оценили в 3.10.

Схожие котировки установили в bet365: победа Свитолиной - 3.00, победа Уильямс - 1.40. Триумф Серены в двух сетах оценили в 1.90, а успех Элины в двух сетах - в 5.00.

Напомним, матч Свитолина - Уильямс состоится 5-го сентября. Ориентировочное время начала поединка - 23:00 по киевскому времени.