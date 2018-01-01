Свитолина: Противостоять Серене - большой вызов
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале US Open сыграет с легендарной американской теннисисткой Сереной Уильямс. 24-летняя Элина поделилась своими ожиданиями от этого противостояния.
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"Матч с Сереной? Это большой вызов противостоять ей. Она - великая чемпионка, против которой играть очень тяжело. У нее потрясающая подача, и мне необходимо мгновенно реагировать и использовать все шансы, которые у меня будут.
Мне уже приходилось сталкиваться на этом турнире с теннисистками, у которых мощный удар. Так что главное для меня - быстрая реакция", - приводит слова Свитолиной пресс-служба US Open.
Матч Свитолина - Уильямс состоится в ночь на 6-е сентября.
Напомним, Элина Свитолина в четвертьфинале разобралась с Йоханной Контой. Вашему вниманию также видео обзор этого поединка.
Американка Серена Уильямс разгромила китайскую теннисистку Ван Цян в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США.
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