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Свитолина: Противостоять Серене - большой вызов

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Украинская спортсменка прокомментировала предстоящий полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале US Open сыграет с легендарной американской теннисисткой Сереной Уильямс. 24-летняя Элина поделилась своими ожиданиями от этого противостояния.

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"Матч с Сереной? Это большой вызов противостоять ей. Она - великая чемпионка, против которой играть очень тяжело. У нее потрясающая подача, и мне необходимо мгновенно реагировать и использовать все шансы, которые у меня будут.

Мне уже приходилось сталкиваться на этом турнире с теннисистками, у которых мощный удар. Так что главное для меня - быстрая реакция", - приводит слова Свитолиной пресс-служба US Open.

Матч Свитолина - Уильямс состоится в ночь на 6-е сентября.

Напомним, Элина Свитолина в четвертьфинале разобралась с Йоханной Контой. Вашему вниманию также видео обзор этого поединка.

Американка Серена Уильямс разгромила китайскую теннисистку Ван Цян в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир Большого шлема, Открытый чемпионат США по теннису, турнир, Большой шлем, Серена Уильямс, полуфинал, US Open, WTA
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