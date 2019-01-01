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Федерер сенсационно проиграл Димитрову в пятисетовом четвертьфинале US Open

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Именитый швейцарец не сумел обыграть болгарского теннисиста.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист и третья ракетка мира Роджер Федерер проиграл болгарину Григору Димитрову (78) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США.

Поединок продолжался 3 часа 10 минут и завершился в пяти сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 в пользу Димитрова.

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По ходу встречи Федерер сделал 6 эйсов, 1 двойную ошибку, реализовал 4 из 14-ти брейк-поинтов. В свою очередь Димитров 6 раз подал навылет, допустил 7 ошибок при вводе мяча в игру и реализовал 5 из 15-ти брейк-поинтов.

В полуфинале болгарин встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл другого швейцарца - Стэна Вавринку.

Вашему вниманию результатами мужской сетки Открытого чемпионата США по теннису.

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Теги: теннис, турнир Большого шлема, Роджер Федерер, турнир, Большой шлем, Григор Димитров, Открытый чемпионат США по теннису, US Open, ATP
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