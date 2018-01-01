Стало известно, с кем сыграет Свитолина в полуфинале US Open

Соперницей украинской теннисистки стала легендарная американская спортсменка.

В США состоялся второй четвертьфинальный поединок US Open, в котором встретились 8-я ракетка мира Серена Уильямс и китайская спортсменка Ван Цян (№ 18 WTA).

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23-кратная победительница турниров Большого шлема ни оставила ни единого шанса своей сопернице, разгромив ее за 44 минуты со счетом 6:1, 6:0.

По ходу встречи Серена выполнила 1 подачу навылет, 24 виннеров, одну двойную и 10 невынужденных ошибок, а также реализовала все свои брейк-поинты - 5 из 5.

Китаянка допустила 1 двойную и 13 невынужденных ошибок, ни разу не сделала эйс, а также не имела ни единого брейк-поинта.

В полуфинале Открытого чемпионата США Серена Уильямс сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, которая в четвертьфинале обыграла Йоханну Конту, а до этого победила сестру Серены - Винус Уильямс.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Конта.