Свитолина - Конта: видео обзор исторического выхода украинки в полуфинал US Open

Первая ракетка Украины впервые в карьере добралась до 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Элина Свитолина Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой в четвертьфинальном матче US Open.

Свитолина стала первой украинской, которая сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Конта:

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина попадет в ТОП-3 рейтинга WTA по итогам US Open.