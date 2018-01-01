Свитолина - Конта: видео обзор исторического выхода украинки в полуфинал US Open
Первая ракетка Украины впервые в карьере добралась до 1/2 финала Открытого чемпионата США.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой в четвертьфинальном матче US Open.
Свитолина стала первой украинской, которая сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
Смотрите видео обзор матча Свитолина - Конта:
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина попадет в ТОП-3 рейтинга WTA по итогам US Open.
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