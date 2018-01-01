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Свитолина - Конта: видео обзор исторического выхода украинки в полуфинал US Open

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Первая ракетка Украины впервые в карьере добралась до 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой в четвертьфинальном матче US Open.

Свитолина стала первой украинской, которая сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Конта:

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина попадет в ТОП-3 рейтинга WTA по итогам US Open.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир Большого шлема, Йоханна Конта, турнир, Открытый чемпионат США по теннису, Большой шлем, видео, обзор матча, US Open, WTA
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