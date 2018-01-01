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Свитолина попадет в ТОП-3 мирового рейтинга

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Выход в полуфинал позволит украинке улучшить свою позицию в рейтинге.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина демонстрирует феноменальную форму на Открытом чемпионате США по теннису.

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24-летняя украинка в двух сетах обыграла британку Йоханну Конту (№16 WTA) и вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Благодаря этой победе Свитолина, которая занимает 5-ю строчку мирового рейтинга, после завершения турнира переместится на 3-ю позицию.

Стоит сказать, что если Элина сумеет выиграть турнир, то станет второй ракеткой мира.

Напомним, Элина Свитолина вернулась в ТОП-5 мирового рейтинга накануне старта US Open.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, рейтинг, мировой рейтинг, WTA
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