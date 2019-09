Героиня Украины: Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина уверенно прошла в полуфинал US Open.

В матче 1/4 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Великобритании Йоханной Контой. Примечательно, что Элина имела матч-поинт при счете 5:3 во втором сете, однако не сумела его реализовать. Впрочем, уже в следующем гейме на своей подаче украинка завершила игру в свою пользу.

History made! 👏@ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC