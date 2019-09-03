Героиня Украины: Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Украинская теннисистка впервые в карьере добралась до стадии 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина уверенно прошла в полуфинал US Open.

В матче 1/4 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Великобритании Йоханной Контой. Примечательно, что Элина имела матч-поинт при счете 5:3 во втором сете, однако не сумела его реализовать. Впрочем, уже в следующем гейме на своей подаче украинка завершила игру в свою пользу.

History made! 👏@ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC — US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2019 г.

US Open, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Йоханна Конта (Великобритания) - 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Свитолина совершила 4 эйса, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 8-ми брейк-поинтов. А вот Конта 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 3-х брейк-поинтов.

Таким образом, Свитолина впервые в карьере добралась до полуфинала Открытого чемпионата США по теннису. Кроме того, Элина стала первой украинкой, которая добралась до этой стадии турнира.

Отметим, что в 1/2 финала Элине предстоит сыграть с победительницей пары Серена Уильямс / Ван Цян.