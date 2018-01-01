Надаль: Джокович не заслужил того, чтобы его освистывали

Испанский теннисист поддержал своего коллегу.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поведение зрителей во время игры серба Новака Джоковича и швейцарца Стэна Вавринки в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Когда первый номер рейтинга принял решение сняться с турнира из-за травмы плеча, зрители его освистали.

“Джокович не заслужил того, чтобы его освистывали. Он невероятный спортсмен. Если он снялся, то только потому, что никак не мог продолжить борьбу. Для него такое развитие событий на корте Артура Эша болезненнее, чем для других.

Он упустил возможность выиграть еще один турнир Большого шлема“, - цитирует Надаля Yahoo Sports.

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