Переключиться на мобильную версию

Надаль: Джокович не заслужил того, чтобы его освистывали

Комментариев: 0
Испанский теннисист поддержал своего коллегу.
Новак Джокович отказался продолжать матч из-за травмы
Новак Джокович отказался продолжать матч из-за травмы
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поведение зрителей во время игры серба Новака Джоковича и швейцарца Стэна Вавринки в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Когда первый номер рейтинга принял решение сняться с турнира из-за травмы плеча, зрители его освистали.

“Джокович не заслужил того, чтобы его освистывали. Он невероятный спортсмен. Если он снялся, то только потому, что никак не мог продолжить борьбу. Для него такое развитие событий на корте Артура Эша болезненнее, чем для других.

Он упустил возможность выиграть еще один турнир Большого шлема“, - цитирует Надаля Yahoo Sports. 

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами US Open.

Поделись:
Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, US Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь