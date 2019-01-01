Свитолина - Конта: видео онлайн трансляция четвертьфинала US Open

Первая ракетка Украине впервые сыграет в 1/4 Открытого чемпионата США.

Элина Свитолина Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина, сегодня, 3-го сентября, выступит в четвертьфинале US Open.

Соперницей нашей спортсменки в 1/4 будет британка Йоханна Конта, которая занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге.

Матч Свитолина - Конта пройдет первым запуском на на арене имени Артура Эша.

Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

По мнению букмекеров, фавориткой встречи является украинка.

Напомним, в четвертом круге турнира Элина Свитолина в двух сетах обыграла Мэдисон Киз.